Экономика

12:25 19.03.2018

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю увеличились на 0,8%

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю увеличились на 0,8%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период с 12 по 19 марта 2018 года возросли на 0,8% (на 11,1 тыс. тонн) – до 1 млн 487,3 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", за этот период запасы углей антрацитовой группы сократились на 8,8% (на 47,8 тыс. тонн) – до 495,8 тыс. тонн, тогда как газовой группы увеличились на 6,3% (на 59 тыс. тонн) – до 991,5 тыс. тонн.

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Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 7,9% (на 19,6 тыс. тонн) – до 268,7 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 19 марта выше показателя 12 марта на 3,6% (на 7,4 тыс. тонн) – до 214,4 тыс. тонн, газовой – на 29% (на 12,2 тыс. тонн), до 54,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (на 6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

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