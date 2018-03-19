65 украинских бизнес-ассоциаций призывают внести в ВР законопроект о налоге на выведенный капитал до конца марта

Представители Украинской Рады Бизнеса, в состав которой входят 65 бизнес-ассоциаций, призвали Президента Украины и Премьер-министра Украины продолжить работу над одной из важнейших для экономики реформ - ликвидацией дискреционного налога на прибыль и замену его современной моделью - налогом на выведенный капитал (система налогообложения распределенной прибыли предприятий).

"Призываем Президента Украины как можно быстрее согласовать новую модель с международными инвесторами и до конца марта внести его в парламент как неотложный", - обратились публично к власти украинские бизнес-ассоциации, включающие представителей малого и среднего бизнеса Украины, отечественных производителей, импортеров, аграриев, представителей финансового, ІТ сектора и тд.

Бизнес-ассоциации УРБ отметили, что они принимали участие в работе над проектом о налоге на распределенную прибыль предприятий в течение 2015-2017 годов, который единогласно был поддержан Кабмином осенью 2017 года.

"Мы не сторонимся публичного и открытого диалога с теми, кто сомневается в эффективности предложенных изменений. Сегодня мы продолжаем выражать свою готовность помогать Правительству, Парламенту и Президенту в практической реализации этой реформы с четким контролем критериев ее оценки. Кроме этого, мы выражаем желание приобщиться к процессу поиска неэффективных расходов бюджета для компенсации возможных потерь в 23-30 млрд. грн. от внедрения данного налога на первый год реформы. Мы убеждены, что оценки таких потерь, сделанные представителями МЭРТ и Минфина вместе с экспертами Реанимационного пакета реформ и Института будущего, являются профессиональными и такими, которые не вызывают никаких сомнений», - говорится в публичном обращении.

Также говорится, что вернуть в Украину большие инвестиции невозможно без восстановления доверия среди малых и средних инвесторов: "Мы поддерживаем кардинальное обновление государства и его политики по отношению к предпринимательству, в первую очередь - малого и среднего, как основных генераторов инноваций и новых рабочих мест".