Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в ПХГ почти вдвое

Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 17 марта 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 49,3% (на 8 млрд 361,5 млн куб. м) - до 8 млрд 612,22 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе 1-17 марта из хранилищ отобрано 1 млрд 373,06 млн куб. м (среднесуточный отбор – 80,77 млн куб. м/сутки), в феврале – 2 млрд 529,39 млрд куб. м (90,34 млн куб. м/сутки), в январе – 2 млрд 177,57 млрд куб. м (70,24 млн куб. м/сутки), в декабре – 1 млрд 427,4 млрд куб. м (46,05 млн куб. м/сутки), в ноябре – 745,38 млн куб. м (24,85 млн куб. м/сутки), в октябре – 115,79 млрд куб. м (3,74 млн куб. м).

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Запасы газа в украинских ПХГ на 17 марта-2018 на 5,7% и 10,1% больше, чем на аналогичные даты 2017-го (8 млрд 144,61 млн куб. м) и 2015 годов (7 млрд 825,62 млн куб. м), но на 6,8% меньше, чем на 17 марта-2016 (9 млрд 235,92 млн куб. м).

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2017/18 годов с запасами в ПХГ около 8-9 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачка – 9 млрд 147,86 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.