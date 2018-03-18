Украина и Кувейт договорились о сотрудничестве в военной, научной и спортивной сферах

По результатам переговоров президента Петра Порошенко и эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха подписан ряд двусторонних документов, в частности, Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности, в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала. Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставке вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме того, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведения совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и Кувейта о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта. "Документ закрепляет намерение сторон содействовать развитию дружественных связей между молодежными организациями, общественными организациями физкультурно-спортивной направленности, а также научно-исследовательскими учреждениями, которые занимаются проблемами молодежи, физической культуры и спорта Украины и Кувейта, путем участия представителей обоих государств в спортивных и молодежных двусторонних мероприятиях, научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах и тому подобное", - сообщается на президентском портале.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании и научном сотрудничестве между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований. "Документ закрепляет договоренность сторон развивать долгосрочное взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество в таких областях как экология, биотехнологии, пищевые технологии, исследования воды, нефтехимия, альтернативные виды топлива, нанотехнологии и т.д., путем совместного использования существующего оборудования и помещений, информации, опыта и разработок, обмена научно техническим персоналом, совместной реализации проектов с целью сокращения расходов, необходимых для разработки и реализации технологий", - говорится в соообщении.