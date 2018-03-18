Россия будет вынуждена выполнить судебные приговоры по газовым делам, - Гройсман

Российский газовый монополист "Газпром" должен выплатить Украине по разным газовым делам около $8,5 млрд, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Российская Федерация и, в частности, российский газовый монополист "Газпром", должны Украине по разным газовым делам более $8 млрд и эти средства будут так или иначе выплачены в пользу нашего государства", – цитируют заявление премьер-министра Украины пресс-служба правительства.

В.Гройсман уточнил, что это средства по результатам Стокгольмского арбитража и иску Антимонопольного комитета Украины.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это $2,5 млрд. Еще почти $6 млрд (172 млрд грн) - по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это $8,5 млрд. Они не хотят этого делать, но куда они денутся", - сказал глава правительства.

В конце февраля Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Газпрома" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставленные. Но "Газпром" не выполняет решение суда.

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - сказано в сообщении.