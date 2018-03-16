Экономика

17:10 16.03.2018

Экс-глава АПУ Ложкин инвестировал в проект жилкомплекса в Германии

Экс-глава АПУ Ложкин инвестировал в проект жилкомплекса в Германии

 Кипрская Ensitar Limited, принадлежащая бизнесмену, экс-главе администрации президента (АП) Борису Ложкину, приобрела у немецкого девелопера Liwon Real Estate GmbH 49% акций в компании-застройщике жилого комплекса в Хильдене, городе-спутнике Дюссельдорфа (Германия).

"В июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина приобрела 49% акций новосозданной Liwon Hilden GmbH. 51% ее принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования строительства привлекаются инвесторы", - указано в материале Deutsche Welle.

В нем также отмечается, что по данным немецкого торгового реестра, исполнительным директором созданной в 2017 году компании-застройщика Liwon Hilden является экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

По данным издания, завершение строительства ЖК запланировано до конца 2019 года. Инфраструктура объекта включает 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время.

Как сообщалось, в конце мая 2016 года в Едином госреестре былл зарегистрировано ООО "Самаан Капитал" с уставным капиталом 1,25 млн грн, владельцем которой является кипрская "Энситар лимитед", а конечным бенефициаром – Б.Ложкин.

Руководителем предприятия указывается возглавлявший Мининфраструктуры в 2014-2016 годах Андрей Пивоварский, до этого работавший в группе компаний "Континиум" и инвестиционной компании "Драгон Капитал".

Б.Ложкин был главой АП практически в тот же период, до этого был владельцем медиа-холдинга UMH. Экс-глава АП, также являлся секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины. В начале февраля 2018 года Петр Порошенко вывел из состава Совета Б.Ложкина и назначил врио секретаря Нацинвестсовета замглавы администрации президента Дмитрия Шимкива.

Кроме того, Б.Ложкин был среди участников созданного в сентябре 2013 года на 20-летний срок закрытого недиверсифицированного венчурного паевого инвестфонда "БЛ Инвест", который был передан в управление ООО "КУА "Атлантис Капитал". Однако 30 ноября 2017 года собрание участников КУА по согласию всех участников фонда решило досрочно прекратить его действие путем ликвидации.

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