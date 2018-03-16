Реконструкция Контрактовой площади в Киеве обойдется в 160-170 млн грн

Смета реконструкции Контрактовой площади на Подоле обойдется городскому бюджету Киева приблизительно в 160-170 млн грн, сообщил координатор проекта "Новая Контрактовая" Евгений Петрощук в четверг во время презентации проекта в Национальном художественном музее.

"Поскольку работы будут проводиться за муниципальные деньги, исполнитель работ по реконструкции будет определен на тендере... Дальнейшая процедура предусматривает проведение экспертизы, тендера на работы и в дальнейшем – строительство. Если брать нормативное время, то за 1-1,5 года этот проект можно реализовать", - объяснил Е.Петрощук.

По его словам, заказчиком работ на территории Контрактовой площади является КП "Благоустрий", исполнителя реконструкции определят путем проведения тендера.

Согласно проекту, на Контрактовой площади создадут пешеходную зону с тактильными путями для людей с недостатками зрения и въездом в метро для людей в колясках. Проект не предусматривает размещения на площади МАФов, кроме одного стеклянного здания. Архитекторы проекта отметили, что город может отказаться и от этого МАФа в случае, если учреждения питания откроются в Гостином дворе в центре площади.

По словам координатора "Новой Контрактовой", проект не включает реконструкцию Гостиного двора, поскольку суд вернул этот объект в государственную собственность лишь недавно.

При этом Е.Петрощук заверил, что проект реконструкции площади позволит осуществить реконструкцию Гостиного двора позже без ущерба для проделанных работ.

По данным авторов "Новой Контрактовой", реконструкция предусматривает реорганизацию транспортных потоков на площади и смежных улицах, замену дорожного покрытия на клинкерную плитку, а также строительство фонтана возле Киево-Могилянской академии и высадку дополнительного озеленения.

Проект "Новая Контрактовая" победил в архитектурном блиц-конкурсе, проведенном Департаментом градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) в 2015г. Первые изменения по проекту – снос МАФов – были проделаны в 2017г.

По данным на официальной странице проекта, "Новая Контрактовая" разрабатывается под патронатом КГГА и при поддержке Подольской райадминистрации.