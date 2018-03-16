Экономика

12:10 16.03.2018

Макроэкономическая ситуация в Украине остается неустойчивой - ВБ

Макроэкономическая ситуация в Украине остается неустойчивой - ВБ

 Макроэкономическая ситуация в Украине остается неустойчивой, уязвимость фискальной системы за последние годы возросла, считает глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

"Макроэкономическая ситуация в Украине все еще неустойчива. Уязвимость за последние годы даже возросла, учитывая тот факт, что увеличились расходы правительства, которое повысило госслужащим минимальную зарплату, пенсии и зарплаты", – сказала С.Кахконен в интервью журналу "Новое время".

По ее словам, ВБ также беспокоит, как Украина будет финансировать выплату задолженности по внешнему долгу, пик которой приходится на конец 2018 – начало 2019 гг.

При этом С.Кахконен подчеркнула: в случае не продления программы сотрудничества с МВФ в Украину не поступят средства ВБ, запланированные для поддержания бюджета и на проведение реформ.

"От МВФ зависит выделение денег, которые запланировал Евросоюз на покрытие дефицита бюджета. Рынки заимствования также негативно отреагируют на этот сигнал", – отметила она.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что не видит предпосылок для дефолта в 2019-м или 2020 гг.: "Никакого дефолта не будет. Мы делаем все, чтобы снизить долговую нагрузку на нашу экономику". В частности, по его словам, этому способствует ежегодное сокращение дефицита бюджета, а также выход Украины на рынок еврооблигаций в сентябре 2017 года.

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