Экономика

11:17 16.03.2018

Украина намерена расширить географию экспорта зерна в 2018 г

Украина намерена расширить географию экспорта зерна в 2018 г

 Географию экспорта украинской пшеницы в 2018 году планируется расширить рынками Китая и Вьетнама, а также либерализировать поставки в Индонезию, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"Экспорт зерна пшеницы из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ) составил более 17,5 млн тонн. При этом Индонезия в системе украинского экспорта пшеницы занимала четвертое место - более 1,6 млн тонн (9%). В то же время, в 2017/2018МГ Индонезия занимает первое место в статистике экспорта пшеницы - более 1 млн тонн", - отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в ходе встречи с представителями Комитета зерновых и масличных культур Европейской бизнес ассоциации.

Ежегодный экспорт зерновых и масличных культур из Украины, по его словам, составляет около 40 млн тонн.

Участники встречи также обсудили текущее состояние экспорта зерновых и фитосанитарные требования стран-партнеров в международной торговле.

Как отметил заместитель начальника управления фитосанитарной безопасности - начальник отдела карантина растений Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский, при формировании экспортных партий растений и продуктов растительного происхождения необходимо соблюдать фитосанитарные требования стран-партнеров Украины. В случае необходимости, нужно устанавливать свободные участки от вредных организмов и готовиться к ежегодному обследованию с/х культур для экспорта в КНР.

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