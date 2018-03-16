Экономика

11:14 16.03.2018

ВСУ подтвердил право собственности Ощадбанка на здание в центре Киева в залоге по кредиту Брокбизнесбанку

ВСУ подтвердил право собственности Ощадбанка на здание в центре Киева в залоге по кредиту Брокбизнесбанку

Верховный суд Украины (ВСУ) подтвердил действительность ипотеки, выступавшей обеспечением по кредиту Ощадбанка ликвидируемому в настоящее время Брокбизнесбанку (оба – Киев) на сумму 200 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе госбанка, соответствующее решение суд принял на заседании 13 марта 2018 года.

Ощадбанк напоминает, что нежилое здание на ул. Саксаганского, 115-а в Киеве было передано компанией "Капитал Инвест ЛТД" (Киев) в обеспечение по кредитному договору, который был заключен между Ощадбанком и Брокбизнесбанком. Бывшие владельцы Брокбизнесбанка были также бенефициарами указанной компании.

Поскольку Брокбизнесбанк не выполнил обязательства по кредитному договору, Ощадбанк в течение почти пяти лет пытался получить удовлетворение своих требований, в том числе, за счет находящегося в залоге недвижимого имущества.

Во избежание ответственности ООО "Капитал Инвест ЛТД" и другие лица предпринимали разные меры: пытались расторгнуть договор в судебном порядке, обжаловали решение собрания о передаче имущества в ипотеку, оспаривали действительность заключенного договора, меняли основания иска и инициировали представление других исков.

Ранее Ощадбанк заявлял о намерении выставить объект недвижимости на продажу через прозрачные электронные торги.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (234,241 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Брокбизнесбанк основан в 1991 году. Национальный банк Украины решил отозвать лицензию у банка с 11 июня 2014 года.

По данным группы компаний (ГК) "Восточно-европейская энергетическая компания" (ВЕТЭК, Киев; собственник и глава наблюдательного совета группы - бизнесмен Сергей Курченко – ИФ), она владела 40% акций Брокбизнесбанка.

Согласно данным самого банка, на 1 января 2014 года его акционерами являлись Александр Буряк (9,3961%) и Сергей Буряк (9,3962%).

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