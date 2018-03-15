Аграрии угрожают бессрочным перекрытием дорог в случае невозврата возмещения НДС при экспорте масличных

Аграрии требуют от Верховной Рады рассмотреть и поддержать во вторник, 20 марта, законопроект №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса, угрожая бессрочным блокировкой автомагистралей по всей стране.

"Если Верховная Рада не сможет рассмотреть законопроект №7403-2, сельхозпроизводители будут продолжать акции протеста. Аграрии требуют от депутатов в понедельник, 19 марта, внести данный законопроект в повестку дня, а на следующий день рассмотреть его в сессионном зале", - сказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Михаил Соколов на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По данным ВАР, убытки малых и средних производителей от отмены возмещения НДС при экспорте масличных превысят 6 млрд грн, при этом рентабельность выращивания сои и рапса существенно снизится. В связи с этим аграриям в этом году придется уменьшить площади посевов под этими культурами минимум на 30%.

По мнению народного депутата, сопредседателя межфракционного депутатского объединения "Аграрная Рада" Ивана Мирошниченко (фракция "Самопомич"), убытки аграриев могут быть даже выше. По его мнению, отмена возмещения НДС приведет к снижению закупочных цен на сою и рапс на 16,7%, что, в свою очередь, автоматически "посадит" и цену как на переработку, так и на экспорт семян подсолнечника. В результате агропроизводители вырастят меньше сои, а переработчикам придется сократить объем производства.

Заместитель председателя ВАР добавил, что в поддержку законопроекта №7403-2 выступили 13 областных советов. Все они написали обращение на имя главы парламента Андрея Парубия с просьбой как можно скорее рассмотреть и принять эту законодательную инициативу.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, в свою очередь, отметил, что норма об отмене бюджетного возмещения при экспорте сои и рапса была принята без обсуждения. В ходе голосования депутаты, высказавшиеся в поддержку данной нормы, не понимали, за что голосуют, поскольку эта правка была внесена незаконным способом с нарушением регламента.

Как сообщалось, правками в Налоговый кодекс Украины на 2018 год предусмотрена временная отмена возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.