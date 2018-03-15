Экономика

18:10 15.03.2018

"Газпром" впервые в текущем году поднял давление на входе в ГТС Украины до контрактного уровня

"Газпром" впервые в текущем году поднял давление на входе в ГТС Украины до контрактного уровня

Российский "Газпром" впервые в текущем году поднял давление на входе в газотранспортную систему (ГТС) до контрактного уровня, сообщили в пресс-службе ПАО "Укртрансгаз".

"Возможно, сегодня какой-то большой праздник? Сегодня впервые с 12 декабря 2017 года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/ кв. см", - отметили в пресс-службе компании.

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Как сообщалось, в начале марта в ГТС Украины возникала кризисная ситуация из-за невыполнения "Газпромом" контрактных обязательств в части минимально допустимого давления на входе в ГТС Украины для выполнения транзита в Европу.

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