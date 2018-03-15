T.B.Fruit в 2017 г. увеличил производство органического концентрированного сока

Группа компаний T.B.Fruit, один из крупнейших переработчиков фруктов и ягод в Украине, в 2017 году нарастила производство органического концентрированного сока на 20% по сравнению с 2016 годом – до 3 тыс. тонн.

"Динамика производства органического концентрированного сока у нас положительная - рост в 2017 году составит 20%. В прошлом году мы произвели около 3 тыс. тонн концентрированного сока и он весь был экспортирован в станы Европы и США", - сообщил директор по производству группы компаний T.B.Fruit Олег Мочалюк журналистам на втором международном конгрессе "Органическая Украина 2018" в четверг.

По его словам, недавно группа начала производство органического концентрированного сока из бузины.

"В отрасли концентрированных соков мы занимаем порядка 60% рынка Украины, 12% - рынка Европы и 8% - мирового рынка", - привел статистику О.Мочалюк.

Общие мощности группы по производству концентрированного сока составляют около 100 тыс. тонн в год из них органического – 4%.

Группа компаний T.B.Fruit создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Т.Барщовского: "Яблуневый дар", польские плодоперерабатывающие заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol, ООО "Танк Транс Украина" и Tank Trans Polska, занимающихся внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад" (700 га садов яблони, вишни, клубники и малины).

T.B.Fruit владеет восьми заводами по производству соковых концентратов соков прямого отжима, фруктовых пюре и замороженных фруктов и овощей в Украине, Молдове, Польше.

В Украине T.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.