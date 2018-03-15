Экономика

18:02 15.03.2018

Гройсман: Опыт Смолия – залог стабильности нацвалюты и надежности банковского сектора

Гройсман: Опыт Смолия – залог стабильности нацвалюты и надежности банковского сектора

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что опыт нового главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия является залогом стабильности национальной валюты и надежности банковского сектора страны.

"Приветствую Якова Смолия с назначением на должность главы Национального банка. Уверен, что его опыт и знание ситуации - залог стабильности национальной валюты и надежной работы банковского сектора", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

Ранее 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Я.Смолия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Данилюк считает назначение главы НБУ положительным сигналом

НБУ сохранит неизменным курс реформ– Смолий

МВФ приветствует назначение главы НБУ и отмечает важность сохранения независимости центробанка

Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим - Порошенко

Бахматюк надеется на конструктивное решение вопроса долга с новым главой НБУ

Рада назначила Якова Смолия главой НБУ

НБУ не допустит возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев

Правительство готовит оперативный план проверки дорог

Гройсман выступает за скорейшее изменение государственных строительных норм

Гройсман прогнозирует запуск фонда развития инноваций в июле

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынок акций Украины в четверг усилил отрицательную динамику

Кабмин утвердил порядок распределения в 2018г полученных от конфискации 4,7 млрд грн

"Укртелеком" заявляет о госзадолженности в 190 млн грн за предоставление услуг связи льготникам

Аграрии угрожают бессрочным перекрытием дорог в случае невозврата возмещения НДС при экспорте масличных

"Газпром" впервые в текущем году поднял давление на входе в ГТС Украины до контрактного уровня

T.B.Fruit в 2017 г. увеличил производство органического концентрированного сока

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 26,3 грн/$1

Порошенко хотелось бы снижения учетной ставки

НБУ продлил санкции в отношении Сбербанка, ПИБа, ВТБ и БМ банка

Цены на нефть стабильны в ходе торгов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА