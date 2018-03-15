Гройсман: Опыт Смолия – залог стабильности нацвалюты и надежности банковского сектора

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что опыт нового главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия является залогом стабильности национальной валюты и надежности банковского сектора страны.

"Приветствую Якова Смолия с назначением на должность главы Национального банка. Уверен, что его опыт и знание ситуации - залог стабильности национальной валюты и надежной работы банковского сектора", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

Ранее 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Я.Смолия.