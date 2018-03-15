Экономика

16:53 15.03.2018

НБУ с начала года закупил $800 млн ЗВР

НБУ с начала года закупил $800 млн ЗВР

Национальный банк Украины в 2018 году уже закупил почти $800 млн золотовалютных резервов, заявил президент Петр Порошенко.

"Если не ошибаюсь, лишь в этом году, в 2018-м, Национальный банк закупил золотовалютных резервов около $800 млн", - сказал П.Порошенко в о время представления нового главы НБУ Якова Смолия в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что основной задачей Нацбанка на сегодня является обеспечение стабильности национальной денежной единицы, обеспечение инфляционного таргетирования и, как результат, наращивание золотовалютных резервов.

Глава государства напомнил, что НБУ уже в этом году осуществил учетные выплаты по внешнему долгу.

По мнению президента, поддержка парламентом Я.Смолия на должность главы НБУ говорит об уверенности, твердости, стабильности финансово-банковской системы страны.

"У нас не было ни одного дня, когда страна осталась бы без руководства Национального банка. Уверен: шаги нового руководителя Нацбанка получат поддержку и президента, и парламента, и правительства", - отметил глава государства.

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