Экономика

16:52 15.03.2018

UHBDP инвестирует CAD19 млн в поддержку украинских производителей плодоовощной продукции до апреля 2021 г.

UHBDP инвестирует CAD19 млн в поддержку украинских производителей плодоовощной продукции до апреля 2021 г.

Бюджет проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP), направленного на грантовую поддержку производителей плодоовощной продукции в южных областях Украины, оценивается в CAD19 млн.

"Бюджет проекта - более CAD19 млн. Из этих средств мы, по состоянию на сейчас, потратили менее половины. Наше задание до апреля 2021 года максимально эффективно использовать эти средства в помощь малым и средним производителям на юге страны", - сообщил менеджер украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства Дмитрий Николаев журналистам на втором международном конгрессе "Органическая Украина 2018" в четверг.

По его словам, полноценная работа в рамках стартовавшего в 2014 году проект началась в 2016 году. В течение почти двух лет шел подготовительный процесс, UHBDP занималась поиском партнеров в регионах.

"Уже в 2016 году мы реализовали два проекта, в 2017 году – четыре. Надеюсь, в 2018 году будет реализовано еще два-три проекта, речь идет о производстве продуктов с дополнительной стоимостью", - сказал Д.Николаев.

Как сообщалось, UHBDP планирует выделить компании "Агро Патриот" грант в размере $82 тыс. для запуска комплекса по хранению и переработке чеснока. Его мощности составят 1 тыс. тонн хранения и переработки в год.

Летом 2018 года планируется открытие комплекса по хранению фруктов и овощей компании "Лана" в Запорожской области. Планируемая мощность 3,5 тыс. тонн хранения. Инвестиции UHBDP в запуск этого комплекса составят около $100 тыс.

UHBDP финансирует 30% общей стоимости проектов, которые минимально оцениваются в $200 тыс. Срок реализации проектов год-полтора.

Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP) финансируется Министерством международных дел Канады, реализуется и софинансируется Меннонитской Ассоциацией Экономического Развития (MEDA). MEDA сотрудничает с Израильским агентством международного сотрудничества (MASHAV) и международными сервисными компаниями с целью предоставления технической поддержки.

UHBDP работает с производителями плодоовощной продукции из Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Полный срок реализации проекта по 31 марта 2021 год.

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