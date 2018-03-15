Стокгольмский арбитраж проведет слушания по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине в октябре

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма проведет устные слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на сумму $5,4 млрд в октябре текущего года, сообщается в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров о привлечении юридических компаний в рамках международных тяжб.

"Устные слушания по делу назначены на 8-12 октября и 22-26 октября 2018 года", - указано в документе, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

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К защите интересов Украины в рамках дела планируется привлечь британскую юрфирму Latham&Watkins, или Hogan Lovells International.

Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.