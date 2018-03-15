Экономика

14:46 15.03.2018

Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа

Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа

Британская Ferrexpo plc с активами в Украине рассматривает возможность проведения squeeze-out (принудительного выкупа акций) на ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в настоящее время ситуация анализируется.

"В Ferrexpo планируют пойти по этому пути", - пояснили в группе.

В настоящее время Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В Украине после обновления законодательства ряд компаний инициировал процедуру принудительного выкупа акций на предприятиях, в которых их доля превышает 95%.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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