Экономика

14:44 15.03.2018

Рада назначила Якова Смолия главой НБУ

Рада назначила Якова Смолия главой НБУ

Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который в настоящее время исполняет обязанности главы центробанка.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение о назначении Я.Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Я.Смолий до настоящего времени занимал должность первого заместителя главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя центробанка.

Новый глава НБУ 1961 г. р., закончил Львовский государственный университет по специальности "Прикладная математика". В 1991-1994 гг. работал в Тернопольском облуправлении НБУ, после чего перешел в банк "Аваль", где к 2005 году дослужился до замглавы правления. После крупнейшей на то время продажи банка Raiffeisen длительное время был директором по вопросам банковского бизнеса созданной экс-владельцами "Аваля" "Престиж груп", в апреле 2014 года стал заместителем, а в октябре 2016 года – первым заместителем главы НБУ.

Я.Смолий – десятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 года сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), Ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Впоследствии длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах (2000-2002 гг., 2004-2010 гг.).

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк.

В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив. Вслед за ним НБУ возглавила Валерия Гонтарева. В апреле 2017 года она сообщила о намерении уйти в отставку, однако ее увольнение было одобрено Верховной Радой только 15 марта 2018 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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