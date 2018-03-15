Экономика

13:48 15.03.2018

Правительство готовит оперативный план проверки дорог

Правительство готовит оперативный план проверки дорог

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего, отремонтированных в 2017 году, и требует привлечь к ответственности подрядные организации, некачественно выполнивших дорожные работы.

Согласно сообщению департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, одновременно глава правительства настаивает на необходимости быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы "500-500-1000" (своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1 тыс. наземных пешеходных переходов на дорогах Украины).

"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочного плана проверки и решения о создании контрольных групп для проверки дорог. Все исправления дорожных работ должны проходить за счет подрядных организаций которые некачественно выполнили свою работу", - сказал В.Гройсман во время специального совещания с участием руководства Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог.

Участники совещания отметили, что в этом году план финансирования дорожной отрасли составляет 45,7 млрд грн. По плану работы будут вестись на 218 объектах. Почти 60% проектной документации уже подготовлено. Кроме того, свет вышел обновленный стандарт строительства, который должен стать "настольным учебником" для дорожных служб.

Одновременно ведется подготовка проектов концессионных дорог. Одной из них, по плану, может стать дорога Краковец - Львов. Интерес инвесторов к этому проекту, как заверили в "Укравтодоре", есть.

Глава правительства обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы, но с наступлением тепла, все должно заработать очень быстро.

"В этом году мы приступим к работе в апреле. Надо разобраться со всеми подрядчиками, со всеми службами, чтобы они были готовы", - сказал В.Гройсман.

В 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года. Дорожные работы велись на трассах по всей территории Украины. Дорожный бюджет 2017 года превысил 30 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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