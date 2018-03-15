Экономика

13:07 15.03.2018

Тарифы на электроэнергию для населения в ближайшее время не повысятся

Тарифы на электроэнергию для населения в ближайшее время не повысятся

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в ближайшее время не планирует повышать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, сообщил журналистам глава регулятора Дмитрий Вовк в Киеве в четверг.

"Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов", - сказал он.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, на сегодня на рынке электроэнергии существует кросс-субсидирование между бытовыми и небытовыми потребителями.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

ДТЭК призывает НКРЭКУ провести вторую итерацию обсуждения подзаконной базы к закону "О рынке электроэнергии"

НКРЭКУ обнародовала предложения по внедрению механизма аукционов при поддержке ВИЭ

НКРЭКУ увеличила объем накладываемых на облэнерго штрафов в 2017 году почти в 10 раз

Большинство кандидатов в члены НКРЭКУ - выходцы из электроэнергетики и ДТЭК

Большинство кандидатов в члены НКРЭКУ являются выходцами из электроэнергетики и ДТЭК – член конкурсной комиссии

Заявки на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подал 51 человек

Постановление НКРЭКУ по внедрению суточного балансирования на рынке газа обнародовано в официальных СМИ

Заявления на участие в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ подали 46 человек

НКРЭКУ обнародовала ставки платы за стандартное присоединение к электросетям мощностью до 160 кВт

ПОСЛЕДНЕЕ

Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила крупнейшую финансовую аферу XXI столетия

ЕБРР рассчитывает профинансировать в Украине 10-20 биоэнергетических проектов в ближайшие 4 года

УЗА выдвинула ряд требований к "Укрзализныци" для бесперебойного экспорта зерновых

Правительство готовит оперативный план проверки дорог

Гонтареву отправили в отставку с должности главы Нацбанка

Известные украинские олигархи должны НБУ 45,2 млрд грн по кредитам рефинансирования

Нефть Brent перешла к слабому снижению после прогноза МЭА

Audi рассчитывает сохранить продажи в 2018 г. на уровне рекордного прошлого года

Изменения в закон об ЭКА позволят расширить сферу поддержки агентства с 16% до 45%

УЗА указывает на неэффективность работы "Укрзализныци" с заявками на экспортные перевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА