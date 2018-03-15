Экономика

10:36 15.03.2018

Нацбанк в 2018г проведет стресс-тестирование 25 крупнейших по активам и депозитам банков

Нацбанк в 2018г проведет стресс-тестирование 25 крупнейших по активам и депозитам банков

Национальный банк Украины (НБУ) намерен в 2018 году провести оценку устойчивости 25 украинских банков, сообщается на веб-сайте центробанка.

Объектами стресс-тестирования станут: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк "Пивденный", Креди Агриколь банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк "Кредит Днепр", Мегабанк, банк "Восток", А-банк, Идея банк, Универсал банк, а также банк "Инвестиций и сбережений".

Указанные финучреждения являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.

Нацбанк уточняет, что оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января, и будет состоять из трех этапов. Первый этап будет включать проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам; второй - экстраполяцию Нацбанком результатов первого этапа и оценку достаточности капитала банка; третий - оценку НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

При этом базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах НБУ, кроме прогноза обменного курса, который основан на данных консенсус-прогноза.

В свою очередь неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Согласно международной практике, такие предположения должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.

Результаты оценки устойчивости будут обнародованы к концу года.

Как сообщалось, НБУ в конце 2017 года принял решение о проведении ежегодной, с 2018 года, оценке устойчивости банков. Соответствующее Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины утверждено постановлением правления НБУ №141 от 22 декабря 2017 года.

По данным НБУ, введение такого инструмента, как ежегодная оценка устойчивости, позволит выявить не только текущие, но и будущие риски банков. Это позволит банкам сформировать капитал, достаточный для нивелирования будущих рисков, что будет способствовать повышению стабильности банковской системы и защите интересов вкладчиков и кредиторов банков.

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