Экономика

10:01 15.03.2018

Экспорт зерна и муки из Украины к 14 марта составил 28,36 млн тонн

Экспорт зерна и муки из Украины к 14 марта составил 28,36 млн тонн

 Экспорт зерновых культур и муки с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) к 14 марта составил 28,36 млн тонн, что на 2,83 млн тонн меньше, чем показатель на аналогичную дату годом ранее, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, всего было экспортировано 28 млн тонн зерновых. В частности, экспорт пшеницы составил 13,44 млн тонн (на 530 тыс. тонн меньше к предыдущему МГ); кукурузы - 10,33 млн тонн (на 1,7 млн тонн меньше), ячменя - 4,04 млн тонн (на 664 тыс. тонн меньше).

Экспорт ржи составил 18,2 тыс. тонн, что на 18,1 тыс. тонн больше, чем в прошлом МГ, муки - 320,8 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Минагропрода, экспорт зерна и муки из Украины в 2016/2017 МГ составил 44,441 млн тонн.

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