Экономика

09:54 15.03.2018

Statoil переименовывается в Equinor

Statoil переименовывается в Equinor

Норвежская нефтегазовая компания Statoil меняет название на Equinor, что способствует стратегии развития компании как разносторонней энергетической компании, говорится в ее релизе.

Название Equinor является комбинацией слова "equi", начала таких слов как equal (равный), equality (равноправие) и equilibrium (сбалансированность), а также "nor", что отражает норвежское происхождение компании, которая хочет активно использовать это в своем позиционировании.

"Мир меняется, как и Statoil. Происходит самая существенная адаптация наших современных энергетических систем, и мы нацелены быть в авангарде этого развития. Имя Equinor отражает происходящие изменения и поддерживает безопасную, высокоэффективную и низкоуглеродную стратегию, которую мы представили в прошлом году", - приводятся слова председателя совета директоров Statoil Йона Эрика Рейнхардсена (Jon Erik Reinhardsen).

"Это исторический день для нас. (Имя) Statoil прослужил нам почти 50 лет. Глядя в предстоящие 50 лет, с учетом трансформации, происходящей в мировой энергетике, и нашего развития как разносторонней энергетической компании смена названия стала естественной", - приводятся в сообщении слова главы компании Эльдара Сетре.

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Название будет предложено акционером для принятия решения на годовом собрании 15 мая. Правительство Норвегии, как основной акционер, поддерживает предложение совета директоров о смене имени и будет голосовать за это решение.

"Норвежский континентальный шельф останется основой нашей компании, и мы будем использовать наше норвежское происхождение в нашем позиционировании в процессе нашего развития на международном рынке как нефти, газа, так и возобновляемой энергетики", - добавил Э.Сетре.

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