Экономика

18:31 14.03.2018

Австрия инвестировала $1,3 млрд в экономику Украины к 2018 году

Австрия инвестировала $1,3 млрд в экономику Украины к 2018 году

Австрия к 2018 году инвестировала в экономику Украины более $1,3 млрд.

"По итогам прошлого года Австрия инвестировала в экономику Украины $1,344,5 млн, что составляет 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом.

В ходе встречи В.Гройсман подчеркнул, что европейская интеграция - необратимый внешнеполитический выбор Украины, именно поэтому Киев рассчитывает на дальнейшую активизацию диалога по широкому спектру вопросов, учитывая председательство Австрии в ЕС во второй половине текущего года.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Донбассе. "Аннексия Крыма и оккупация востока - противозаконная. Это яркое нарушение международного права. Россия имеет впечатление, что это все останется без наказания. Но мы должны предотвратить существование такого мнения", - цитирует президента Австрии пресс-служба Кабмина.

Как сообщалось, А. ван дер Беллен констатирует высокий интерес австрийских инвесторов к Украине и подчеркивает необходимость усиления борьбы с коррупцией.

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