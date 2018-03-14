Экономика

15:11 14.03.2018

Фонд под управлением ICU нарастил долю в сети Burger King в России до 35%

Фонд под управлением ICU нарастил долю в сети Burger King в России до 35%

 CIS Opportunities Fund SPC Ltd (Британские Виргинские о-ва), под управленим украинской инвестиционной группі ICU через кипрскую Xomeric стала крупнейшим акционером сети Burger King в России, купив 16,62% акций у группы ВТБ.

"В конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в России компании — Burger King Russia (Cyprus) Ltd — изменилась, свидетельствуют материалы кипрского реестра компаний. Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4% до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании", - указано в сообщении РБК (Россия).

Согласно ему, продавцом соответствующего пакета выступила Golden Star Investment Limited (о. Гернси), входящая в структуру группы ВТБ.

В то же время, украинская инвестгруппа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" не опровергла, но и не подтвердила факт приобретения доли в сети закусочных Burger King в России.

"В рамках деятельности по управлению активами, ICU инвестирует в различные виды ценных бумаг и финансовых инструментов, а также осуществляет прямые инвестиции на рынках Центральной и Восточной Европы. Как инвестиционный управляющий, ICU не комментирует отдельно принятые инвестиционные решения", - сообщили в компании.

Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард" (52-й по размеру активов на 1 октября 2017 года из 88 украинских банков).

Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ разрешил инвестгруппе ICU купить украинскую "дочку" российского ж/д оператора группы FESCO

Группа ICU выступает андеррайтером выпуска облигаций ООО "Руш" на 200 млн грн под 18%

ICU ожидает возобновления финансирования МВФ и укрепления гривни в 2018 году

Объем активов под управлением инвестгрупы ICU превысил $500 млн

Цены на нефтепродукты в Украине в 2018 могут вырасти на 22-24%, на импортный газ – на 8-11% – ICU

ICU завершила консолидацию НПФ "Ощадный" с НПФ "Династия"

Генпрокурор опровергает участие ICU в трансграничных финоперациях ОПГ Януковича

Генпрокурор ждет экспертизы для подтверждения отсутствия нарушений ICU и Ощадбанка в деле о спецконфискации

Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine

ICU выплатил Гонтаревой очередной транш на сумму 83,583 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнесмен Ярославский подтвердил намерение заняться модернизацией аэропорта Днепра

PGNiG намерена расширять присутствие на рынке Украины – отчет компании

Евро дешевеет на заявлениях Драги, доллар также в минусе

Минфин планирует внести в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал вместе с Бюджетной резолюцией

Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк

Американские поставщики клюквы могут стать жертвой торговой войны с ЕС

Минфин Украины ожидает утверждения макрофинансовой помощи ЕК в начале осени

Столичные власти рассчитывают получить дополнительно более 2 млрд грн на ремонт и реконструкцию дорог

Украинский экспорт в Австрию в 2017 году вырос на 48% - Порошенко

Кабмин направил 400 млн грн на программу "теплых" кредитов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА