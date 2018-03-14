Экономика

14:46 14.03.2018

Минфин планирует внести в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал вместе с Бюджетной резолюцией

Минфин планирует внести в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал вместе с Бюджетной резолюцией

Министерство финансов Украины планирует внедрить систему обложения налогом на выведенный капитал (НВК) с 2019 года, и внесет в Раду соответствующий законопроект вместе с Бюджетной резолюцией, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Минфин начал работу над разработкой обновленной трехлетней Бюджетной резолюции. Мы в нее заложим внедрение модели обложения налогом на выведенный капитал, но также отработаем с коллегами из министерств и соответствующее сокращение государственных трат. Затем проведем консультации с МВФ. Когда это будет согласовано, вынесем этот вопрос на Кабмин, после чего пакет - Бюджетная резолюция плюс законопроект о налоге на выведенный капитал будут внесены в парламент", - пояснил он в ходе пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что Минфин планирует ввести новую систему налогообложения в 2019 году.

"Я не могу позволить, чтобы в этот ответственный год мы принимали важные финансовые и экономические решения под давлением предвыборной риторики", - заметил он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко, ранее изъявивший готовность внести законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, заявил, что откладывает это и инициирует обсуждение документа. Среди причин такого решения - позиция международных партнеров по этому вопросу.

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