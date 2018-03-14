Экономика

13:37 14.03.2018

Кабмин направил 400 млн грн на программу "теплых" кредитов

Кабмин направил 400 млн грн на программу "теплых" кредитов

 Кабинет министров Украины направил 400 млн грн на реализацию в 2018 году программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплых кредитов"), 48% из которых будет направлено объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

"Эффективность использования 1 грн расходов государственного бюджета в одно- и двухквартирных жилых домах в 10 раз выше, чем в отдельных квартирах в многоквартирных жилых домах", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Согласно документу, из 400 млн грн, предусмотренных программой энергоэффективности на 2018-2020 гг., Кабмин определил 190 млн грн на "теплые" кредиты для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Еще 202 млн грн будут использованы на "стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий", остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

Кроме того, постановление предусматривает государственную поддержку внедрения электрического отопления в многоэтажных домах в городах, где это предусмотрено схемами теплоснабжения.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко напомнил, что для финансирования энергоэффективности ОСМД в этом году также предусмотрено 1,6 млрд грн в рамках Фонда энергоэффективности, сообщила пресс-служба Кабмина.

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