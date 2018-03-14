Экономика

13:17 14.03.2018

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин направил 400 млн грн на программу "теплых" кредитов

Кабмин уволил замглавы Минэнергоугля Прокопива

Минэнергоугля завершило разработку законопроекта об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

Кабмин утвердил размер разовой помощи в 2018 году ветеранам Второй мировой и инвалидам войны

Фондирование ЭКА будет осуществляться за счет привлечения капитала

Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд

Кабмин поддерживает законопроект "О валюте"- Гройсман

Украине необходима поддержка в виде новой MFA - Гройсман

Украина требует от России и "Газпрома" выполнения решения Стокгольмского арбитража – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский экспорт в Австрию в 2017 году вырос на 48% - Порошенко

Крупнейшая авиакомпания Ирана впервые начнет нанимать женщин-пилотов

Украина рискует стать очередным перевалочным пунктом на пути нелегального алкоголя в ЕС – EU Reporter

Кабмин скорректировал в сторону увеличения на 737 млн грн смету строительства Бескидского тоннеля

"Укрэнерго" рассчитывает завершить корпоратизацию в сентябре

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

Минюст намерен и далее сотрудничать с Sherman&Sterling для отстаивания интересов Украины в споре с "дочками" "РусАла" по ЗАлКу

"Корум Дружковский машзавод" начал выпуск проходческих комбайнов

Кистион обсудил с набсоветом "Магистральных газопроводов Украины" перспективы работы компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА