Экономика

12:56 14.03.2018

Кабмин скорректировал в сторону увеличения на 737 млн грн смету строительства Бескидского тоннеля

Кабмин скорректировал в сторону увеличения на 737 млн грн смету строительства Бескидского тоннеля

Кабинет министров Украины увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн – до 2,292 млн грн.

Такое решение закреплено распоряжением правительства, принятым на заседании в среду, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, общая сметная стоимость указана в ценах на 1 мая 2017 года. Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,96 млрд грн, оборудования – 64,959 млн грн, другие расходы – 906,6 млн грн. Из общей сметной стоимости по состоянию на 1 мая 2017 года работы были выполнены на 1,792 млрд грн.

С этим распоряжением также утрачивает силу распоряжение Кабмина №752 от 21 августа 2013 года, которым общая сметная стоимость работ устанавливалась в сумме 2,194 млрд грн в ценах на 1 января 2013 года, строительно-монтажных работ - 1,552 млрд грн, оборудования – 41,779 млн грн, других расходов – 599,692 млн грн.

Бескидский тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. По туннелю поезда проходят с минимальной скоростью. Кроме того, однопутный тоннель ограничивал пропускную способность всего международного транспортного коридора.

Кроме того, ныне существующий Бескидский тоннель является единственной одноколейной участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород - Львов). Это создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины с европейской и полноценного использования транзитного потенциала.

Новый тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 год. Начнется полная проходка поездов. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.

"Совокупная стоимость проекта превысила 2 млрд грн, четверть и даже более - средства "Укрзализныци", остальное – средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Сума почти освоена, последняя выборка сейчас получается. Если сравнить с другими инфраструктурными проектами на железной дороге, это самый крупный проект за последние 10 лет. Его можно, пожалуй, сравнить только с такими масштабными вещами, как проект, который мы сейчас начинаем, - электрификация участка Долинская - Николаев. По значению для государства в целом с учетом того, что наша экономика перестраивается на экспорт товаров в сторону ЕС, то крайне вовремя произойдет открытие этого тоннеля", - отмечал и.о. главы правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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