"Укрэнерго" рассчитывает завершить корпоратизацию в сентябре

НЭК "Укрэнерго" рассчитывает завершить процесс корпоратизации в середине сентября текущего года, сообщил заместитель директора по развитию рынка и IT компании Андрей Немировский на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Мы надеемся, что примерно в середине сентября, (по плану у нас 17 сентября) будет уже готова корпоратизация "Укрэнерго", - сказал он.

А.Немировский добавил, что реформа рынка электроэнергии также предусматривает отделение "Укрэнерго" от субъекта, управляющего генерирующими мощностями, т.е. "Укрэнерго" должно быть выведено из подчинения Минэнергоугля, или же из подчинения министерства должна быть выведена вся генерация. Однако, по словам Андрея Немировского, этот процесс проходит на более высоком уровне и компания не может влиять на его сроки.