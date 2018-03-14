Экономика

12:03 14.03.2018

Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий

Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий

 Кабинет министров намерен создать Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий на заседании среду.

"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

Согласно проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.

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