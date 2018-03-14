Экономика

11:44 14.03.2018

Сезонное ослабление гривни сменилось сезонным укреплением – НБУ

Сезонное ослабление гривни сменилось сезонным укреплением – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) называет наблюдаемое в настоящее время гривни к доллару США сезонным.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду.

Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Я.Смолий.

На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

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