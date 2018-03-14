Цена акций производителя жемчужного чая подскочила в 3 раза в первый день торгов в Гонконге

Цена акций компании B&S International Holdings Ltd., производящей так называемый жемчужный чай, подскочила более чем в три раза в ходе первой сессии после IPO в Гонконге - с 1 гонконгского доллара до 3,17 за бумагу.

Отмечается, что объем заявок на акции компании превысил предложение в 2,6 тыс. раз - это лучший показатель среди 51 IPO, которые состоялись в Гонконге с начала года, и второй в истории.

В 2018 году спрос на размещаемые на Гонконгской бирже акции превышает предложение в среднем в 225 раз, что вдвое выше показателя за прошлый год.

B&S владеет рядом брендов, включая тайваньский жемчужный чай TenRen. Этот популярный в азиатских странах напиток состоит из чайной основы, шариков из тапиоки (которые называются "жемчужины" по-китайски, отсюда название), и различных добавок: фруктовых соков, молока, фруктов и т.п. Его пьют через широкие соломинки, через которые проходят шарики.