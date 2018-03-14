Экономика

11:24 14.03.2018

Украина доказала надежность транзита в самых сложных условиях – "Нафтогаз"

Украина доказала надежность транзита в самых сложных условиях – "Нафтогаз"

Транзит по территории Украины является экономически выгодным в направлении Центральной и Восточной Европы, а также самым безопасным маршрутом, так как осуществляющий его "Нафтогаз Украины", в отличие от "Газпрома", не занимается газовым шантажом, говорится в сообщении украинской компании в ее блоге в Facebook.

"После неудачных попыток российского монополиста создать искусственный газовый зимний кризис, вся Европа убедилась, что Украина – надежный партнер, который способен обеспечивать транзит в самых сложных ситуациях", – заявил "Нафтогаз" после озвученных 13 марта на встрече премьера РФ Дмитрия Медведева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером очередных сомнений в надежности транзита через Украину.

Украинская компания отметила, что "Газпром" постоянно страдает хронической гипотонией", допуская "случайные" резкие снижения давления в пиковые морозы, что приводит к рискам срыва работы ГТС.

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