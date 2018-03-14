Власти Кривого Рога требуют от "ArcelorMittal Кривой Рог" снизить загрязнение окружающей среды

Руководство Криворожского горисполкома потребовало от администрации Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), как крупнейшего загрязнителя окружающей среды, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и выполнять городскую экологическую программу на 2016-2025 гг.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления экологии Светлана Охотникова, управление первым в Украине создало мониторинговую сеть за состоянием атмосферного воздуха на основании данных лабораторий расположенных в городе предприятий.

Вместе с тем, по ее словам, не всегда экологические службы признают факты загрязнения окружающей среды.

Как следует из направленного генеральному директору "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжиту Калону письма руководства горисполкома, имеющегося в распоряжении агентства, за 2017 год объем выбросов диоксида серы в атмосферу в Кривом Роге составил 10,2 тыс. тонн, из них меткомбинату принадлежит 7,9 тыс. тонн (78%).

"По результатам мониторинга автоматизированного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха №1 ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", который находится в зоне влияния коксохимического и металлургического производств по ул. Криворожстали, 52, регулярно фиксировались превышения среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДК) по диоксиду серы в 1,1-4,12 раза. Из 30 суток (с 16 января по 14 февраля) среднесуточных концентраций диоксида серы зафиксировано 24 суток (80%) с превышением норматива", - констатируется в письме горисполкома.

Согласно выводу управления, "результаты автоматизированного мониторинга противоречат утверждению работников экологической службы ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" относительно отсутствия воздействия производственной деятельности предприятия на повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха города диоксидом серы".

При этом напоминается, что, в соответствии с планом природоохранной деятельности "ArcelorMittal Кривой Рог" к городской экопрограмме, природоохранные меры при реконструкции коксовых батарей повлекут за собой снижение выбросов на 1,600 тыс. тонн в год. Однако в 2017 году на коксохимическом производстве меткомбината объемы выбросов возросли на 842 тонны (5%).

"Учитывая вышеизложенное, а также вклад "ArcelorMittal Кривой Рог" в загрязнение атмосферного воздуха города (81%), руководствуясь законом "О местном самоуправлении в Украине", просим предоставить обоснованные пояснения причин увеличения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по недопущению роста показателей негативного воздействия на атмосферный воздух, соблюдать принципы приоритетности безопасности жизни и здоровья человека, среды проживания и жизнедеятельности перед какими-либо другими интересами и целями в сфере хозяйственной деятельности", - резюмируется в письме гендиректору "ArcelorMittal Кривой Рог".

Как сообщалось, совместный представительский орган профсоюзных организаций, действующих на "ArcelorMittal Кривой Рог", решил 14 марта провести митинг с требованием, в частности, повысить работникам зарплату, сохранить рабочие места, обеспечить безопасные условия труда.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".