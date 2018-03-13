АМКУ рассчитывает вынести решение по делу о злоупотреблениях на рынке СУГ в апреле

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассчитывает вынести решение по делу о злоупотреблениях на рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ) в апреле 2018 года, сообщил журналистам глава ведомства Юрий Терентьев в Киеве во вторник.

"По сжиженному газу расследование завершено… Я думаю, до середины апреля мы можем ожидать решения", - сказал он.

Как сообщалось, АМКУ в начале сентября 2017 года возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа в связи с ростом средних розничных цен на этот вид топлива в Украине в период с 1 по 30 августа в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр.

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