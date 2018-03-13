Экономика

12:51 13.03.2018

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,2 млн тонн

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,2 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,2 млн тонн по сравнению с прогнозом в феврале - до 17,2 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта кукурузы на 2017/2018 МГ не изменился и остался на уровне 20 млн тонн.

В целом USDA прогнозирует урожай зерна в Украине в 2018 году на уровне 61,05 млн тонн, в том числе пшеницы 26,98 млн тонн, кукурузы – 24,12 млн тонн.

По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 42,31 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,44 млн тонн.

Экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).

Урожай зерновых в Украине в 2017 году, по информации Госстата, составил 61,28 млн тонн, что на 7,1% ниже показателя 2016 года.

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