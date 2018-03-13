"Наш край" предлагает использовать газ собственной добычи для снижения тарифов почти в три раза

Использование газа собственной добычи для потребностей населения позволит почти в три раза снизить тарифы на тепло в домах, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Ежемесячно мы почти втрое переплачиваем за газ только потому, что власти не выгодно продавать украинский газ людям. Логика у власти проста: пусть украинец станет втрое беднее, чем олигарх. Нужно немедленно направить на нужды украинцев газ собственной добычи", – цитирует А.Мазурчака пресс-служба партии во вторник.

Политик объяснил, как повлияет на суммы в платежках отказ от импортного газа. "Кубометр украинского газа стоит, по оценкам экспертов, 3291 грн. В эту сумму входит добыча, транспортировка и наценка поставщика. 8031 грн – стоимость импортного газа. Мы с вами платим 6957,9 грн за смесь украинского и импортного газа, вместо того чтобы платить только 3291 грн за свой", – пояснил он.

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А.Мазурчак отметил, что украинская власть продемонстрировала свою полную неспособность обеспечить потребности страны во время отопительного сезона текущего года.

"Под угрозой отключения от отопления оказались сады, школы, больницы во многих городах Украины. Правительство было готово заморозить образовательную инфраструктуру, но только не трогать олигархов. Использование собственного газа гарантирует безопасность людей и социальных объектов в условиях кризиса", – убежден А.Мазурчак.

Он сообщил, что партия "Наш край" разработала десять шагов для увеличения добычи украинского газа. В партии проинформировали, что по официальным данным "Укргаздобычи" себестоимость добычи природного газа составляет 2500 грн, стоимость транспортировки и распределения – 733 грн, наценка поставщика – 58 грн. Итого – 3291 грн. Средняя цена импортного газа в течение 2017 года составляла 6040 грн, стоимость транспортировки и распределения – 733 грн, наценка поставщика – 58 грн, НДС – 1200 грн. В итоге – 8031 грн.