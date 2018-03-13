Экономика

12:29 13.03.2018

ДТЭК в мае начнет перевод блока №10 Приднепровской ТЭС на газовый уголь и установку на нем нового электрофильтра

ДТЭК в мае начнет перевод блока №10 Приднепровской ТЭС на газовый уголь и установку на нем нового электрофильтра

ДТЭК в мае начнет работы по переводу энергоблока №10 Приднепровской ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго") с антрацита на газовый уголь и установке на нем нового пылеочистного оборудования, сообщила пресс-служба компании.

"К отопительному сезону 2018/2019 энергоблок будет работать на украинском угле и с новым электрофильтром. Это позволит сократить выбросы пыли в атмосферный воздух в шесть раз", - указано в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что в рамках реконструкции энергоблока №1 Криворожской ТЭС также произведена полная замена пылеочистного оборудования. В результате удалось в 27 раз снизить объем выбросов и привести эти значения к европейским нормам согласно Директиве 2001/80/ЕС.

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Завершается также капитальный ремонт энергоблока №1 Ладыжинской ТЭС ("ДТЭК Захидэнерго"), который в следующем месяце запустится с реконструированным электрофильтром.

Кроме того, в феврале 2018 года в сеть после реконструкции включен энергоблок №10 Бурштынской ТЭС, новое пылеочистное оборудование которого позволило в восемь раз сократить выбросы в атмосферу.

"ДТЭК планомерно реализует программу модернизации энергоблоков своих ТЭС. За 10 лет компания инвестировала более 11 млрд грн в реконструкцию 21 энергоблока ТЭС с заменой пылеочистного оборудования. Это позволило в 22 раза сократить концентрацию выбросов пыли в атмосферный воздух", - резюмируют в ДТЭК.

Ранее, утром 13 марта, возле офиса ДТЭК в Киеве прошла небольшая акция протеста жителей Днепропетровской области при участии народных депутатов Сергея Лещенко и Виктории Войцицкой о необходимости установки нового очистного оборудования на Приднепровской ТЭС, согласно приватизационным условиям при продаже "Днипроэнерго".

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