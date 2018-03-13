Экономика

11:14 13.03.2018

Китайская Xinjiang Beiken начала бурение первой скважины для "Укргазвыдобування"

Китайская Xinjiang Beiken начала бурение первой скважины для "Укргазвыдобування"

Компания Xinjiang Beiken Energy Engineering (Китай) начала бурение первой скважины для ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в рамках заключенного осенью 2017 года контракта на бурение 24 скважин, сообщила пресс-служба украинской компании.

По ее данным, длительность бурения скважины на Яблунивском месторождении (Полтавская обл.) проектной глубиной 4940 метров составит 112 суток.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, в конце октября 2016 года УГВ объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90 скважин (15 лотов) в Харьковской и Полтавской областях. Контракты в 2017 году были подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1 - 29 мая), хорватской Crosco (лоты №8, №10, №2 - 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и китайской Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12 - 5 сентября). На рассмотрении предложений по-прежнему находятся лоты №3,6,9,14. Еще три лота (№11, №13 и №15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

Кроме того, "Укргазвыдобування" в конце декабря 2017 года объявило тендер на бурение еще 42 скважин (семь лотов). В результате прошедших в начале февраля торгов Xinjiang Beiken выиграла лоты №1-5, Zhongman Petroleum and Natural Gas Group – лот №7, ООО "Энергофинанс" (Киев) - лот №6.

"Тендер для каждого из привлекаемых буровых станков проводится по формуле 2+2+2. То есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года", - сообщил глава УГВ Олег Прохоренко,

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения УГВ в 2017 году возрос на 21,2% (на 41,991 тыс. м) по сравнению с 2016 годом – до 240,415 тыс. м. Компания в 2018 году планирует увеличить бурение вдвое по сравнению с 2017 годом – до 484 тыс. м

Стратегия УГВ предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

Добыча газа УГВ в 2017-м увеличилась на 4,4% (на 645,751 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 250,842 млн куб. м. В то же время планка по добыче на 2018 год снижена до 15,94 млрд куб. м, что в компании поясняют блокированием выдачи ей лицензий.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укргазвыдобування" поражено активностью пользования зарядкой для электромобилей на ее АЗС в Харькове

"Укргазвыдобування" внедряет ПО Schlumberger для 3Д-моделирования месторождений

Предложения Минэнергоугля по продлению "спецобязательств" на рынке газа еще на три года ставит крест на росте добычи - "Укргазвыдобування"

Минэкологии не согласовало продление 27 лицензий "Укрнафты" и 37 "Укргазвыдобування"

"Укргазвыдобування" в 2018 г. увеличит добычу газа почти на 5%

Китайские компании выиграли 6 из 7 лотов тендера "Укргазвыдобування" на бурение

"Укргазвыдобування" перешло на использование катализатора гидроочистки Honeywell на Шебелинском ГПЗ

Стокгольмский арбитраж примет частичное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до апреля

"Укргазвыдобування" возглавило список крупнейших налогоплательщиков в 2017 году

"Нафтогаз" и УГВ требуют от Кабмина 111 млрд грн компенсаций за выполнение спецобязательств

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" предлагает использовать газ собственной добычи для снижения тарифов почти в три раза

ДТЭК в мае начнет перевод блока №10 Приднепровской ТЭС на газовый уголь и установку на нем нового электрофильтра

ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в 2018г и 2019г до 3,9%

Европейские фондовые индексы преимущественно растут в ожидании статданных

OMV планирует удвоить продажи газа к 2025г - до 20 млрд куб. м, занять 10% германского рынка

OMV намерена к 2025г увеличить добычу на 70% - до 600 тыс. бнэ/с

Китай притормозил переход с угля на газ

Тигипко вновь назначен председателем правления ТАСкомбанка

Защитные санкции США и ответные меры других стран могут ударить по металлургическому экспорту Украины

"Народный фронт" предлагает Раде обратиться к мировому сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА