Китайская Xinjiang Beiken начала бурение первой скважины для "Укргазвыдобування"

Компания Xinjiang Beiken Energy Engineering (Китай) начала бурение первой скважины для ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в рамках заключенного осенью 2017 года контракта на бурение 24 скважин, сообщила пресс-служба украинской компании.

По ее данным, длительность бурения скважины на Яблунивском месторождении (Полтавская обл.) проектной глубиной 4940 метров составит 112 суток.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, в конце октября 2016 года УГВ объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90 скважин (15 лотов) в Харьковской и Полтавской областях. Контракты в 2017 году были подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1 - 29 мая), хорватской Crosco (лоты №8, №10, №2 - 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и китайской Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12 - 5 сентября). На рассмотрении предложений по-прежнему находятся лоты №3,6,9,14. Еще три лота (№11, №13 и №15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

Кроме того, "Укргазвыдобування" в конце декабря 2017 года объявило тендер на бурение еще 42 скважин (семь лотов). В результате прошедших в начале февраля торгов Xinjiang Beiken выиграла лоты №1-5, Zhongman Petroleum and Natural Gas Group – лот №7, ООО "Энергофинанс" (Киев) - лот №6.

"Тендер для каждого из привлекаемых буровых станков проводится по формуле 2+2+2. То есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года", - сообщил глава УГВ Олег Прохоренко,

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения УГВ в 2017 году возрос на 21,2% (на 41,991 тыс. м) по сравнению с 2016 годом – до 240,415 тыс. м. Компания в 2018 году планирует увеличить бурение вдвое по сравнению с 2017 годом – до 484 тыс. м

Стратегия УГВ предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

Добыча газа УГВ в 2017-м увеличилась на 4,4% (на 645,751 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 250,842 млн куб. м. В то же время планка по добыче на 2018 год снижена до 15,94 млрд куб. м, что в компании поясняют блокированием выдачи ей лицензий.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.