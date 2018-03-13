Экономика

10:05 13.03.2018

"Укрзализныця" убеждена в необходимости установления PPI ориентиром для индексации грузовых тарифов

"Укрзализныця" убеждена в необходимости установления PPI ориентиром для индексации грузовых тарифов

ПАО "Укрзализныця" считает необходимостью установление индекса цен производителей (Producer Price Index, PPI) базовым ориентиром для индексации тарифов на внутренние железнодорожные грузовые перевозки в Украине.

"Что касается вопроса тарифа и размера тарифа, позиция "Укрзализныци" остается неизменной в отношении того, что мы предлагали и предлагаем бизнесу: прозрачный и понятный подход, связанный с индексом цен производителей, как ориентиром для индексации в этом году и в последующие, до момента комплексного пересмотра системы тарифов", - сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Кроме того, по его словам, "Укрзализныця" уже подала соответствующие документы в Мининфраструктуры с целью изменений внутри классов грузов.

"Первое - сократить разрыв между внеклассными грузами: у нас большие объемы перевозок строительных грузов в этом году и мы видим, что отправители не чужды тому, чтобы провозить щебеночную продукцию на 900 и более километров, а нам необходимо, чтобы эти перевозки были эффективны. Поэтому мы выступили с инициативой пересмотра экономической целесообразности во внеклассных грузах", - отметил Е.Кравцов.

Вторым вопросом он назвал дальнейшее разделение коэффициентов на маршрутные и повагонные отправления грузов.

"То, что говорят о неэффективности работы связано с тем, что мы осуществляем много погрузок на малоэффективных станциях с малым количеством вагонов в обслуживании. Для нас было бы проще объявить запрет, или конвенцию с запретом на погрузку на малодеятельных станциях, но мы думаем идти более цивилизованным путем, и если проводить такую погрузку на малодеятельных станциях, то давайте за это больше платить" - резюмировал глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины, утвердив 14 февраля финансовый план ПАО "Укрзалиныця", согласовал повышение тарифов на пассажирские перевозки в 2018 дважды на 12% - с 1 апреля и с 1 октября. "Укрзализныця" же отмечала, что в итоге, в среднем по году, фактически повышение составит 8%.

В отношении грузовых тарифов Е.Кравцов сообщал, что финплан предусматривает поступления от дерегуляции вагонной составляющей. Кроме того, по его словам, "Укрзалиныця" инициировала отказ от внеклассных грузов и планирует проводить сближение классов, быстрыми темпами.

Финплан "Укрзализныци" предусматривает доход 92,2 млрд грн и чистую прибыль 0,7 млрд грн.

"Укрзализныця " является основным перевозчиком грузов и пассажиров, перевозящим 82,4% от общего грузопотока и 33,4% пассажиропотока в стране.

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