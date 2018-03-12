Украина за 2 мес. ускорила темп прироста автопроизводства до 71%

Украинские автопредприятия в январе-феврале 2018 года произвели 1,291 тыс. автотранспортное средство, что на 70,8% больше, чем за два месяца 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 94,1% - до 1,085 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

Согласно ее предварительным данным, все легковые автомобили, как и в аналогичном периоде прошлого года, произвело ЧАО "Еврокар".

В то же время выпуск коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома", сократился на 38,5% - до 67 ед. (без учета данных ЧАО "АвтоКрАЗ"), тогда как выпуск автобусов возрос на 58% - до 139 ед.

Лидером в общем автопроизводстве остается выпускающий автомобили Skoda "Еврокар". На второй позиции со значительным отрывом - Запорожский автозавод (ЗАЗ), который в январе-феврале легковые авто не выпускал, но произвел 59 коммерческих авто (против 109 ед. в январе-феврале-2017) и 14 автобусов (против трех).

Как сообщалось, ЗАЗ в 2018 году практически отказался от выпуска "легковушек".

Лидером автобусного производства стал завод "Черкасский автобус", выпустивший 53 ед. (на 23% больше), который также произвел за два месяца восемь коммерческих авто.

Черниговский автозавод корпорации "Эталон" выпустил 40 автобусов (против 16 ед.).

Часовоярский автобусный завод (Донецкая обл.) выпустил 29 автобусов (в январе-феврале 2017 – 24 ед.), корпорация "Богдан" – три автобуса (против двух).

Ассоциация также информирует, что в феврале на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство, что почти вдвое превысило результат прошлогоднего февраля и на 26,5% - января текущего года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых выпущено 606 ед. (все "Еврокаром", нарастившим выпуск в 2,3 раза к февралю 2017 года и на 26,5% к январю текущего года).

Кроме того, в прошлом месяце произведено 35 грузовых автомобилей, что на 30% ниже показателя прошлогоднего февраля, но на 9,4% превысило результат января-2018.

Производство автобусов выросло на 51% к февралю-2017 и на 35,6% - к январю-2018 - до 80 ед.

Как сообщалось, автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возросло на 68,1% – до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) выпущено 486 ед.