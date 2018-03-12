Экономика

17:45 12.03.2018

Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью

Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью

 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник.

"По мнению отдельных экспертов принятия и подписания данного закона позволит нам значительно повысить позиции Украины в рейтинге Doing business. Я уже отмечаю, что мы за эти три года сделали чрезвычайно большой прогресс в рейтинге, занимая сейчас 76 позицию. Но я отмечаю, что мы не собираемся на этом останавливаться", - сказал П.Порошенко на церемонии подписания закона во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса.

Глава государства отметил, что до сего времени деятельность обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в Украине регулировалась законом о хозяйственных обществах, принятым еще в 1991 году.

По его словам, новый закон касается большинства субъектов малого и среднего бизнеса и дает возможность эффективно защитить участников таких обществ. Новым законом вводятся современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса. "Эти процедуры станут проще, более понятными. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений. Уменьшить риски увлечения контроля над обществом, фактически, уничтожить риски рейдерских атак", - сказал П.Порошенко.

"Снимаются ограничения относительно формирования уставного капитала, упрощается процедура регистрации, наследования части в уставном капитале общества, право получения кредита или финансирования под залог части общества, которое облегчит привлечение дополнительных средств… Становится невозможным исключение миноритарного участника за так называемое систематическое невыполнение или неподобающее выполнение обязанностей, которое было изучено… определенными рейдерами", - пояснил глава государства.

Ожидается также, что закон позволит значительно улучшить бизнес-климат, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций, создаст предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий.

Как отмечается в сообщении, документ совершенствует регулирования отношений, которые связаны с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он также устраняет значительные изъяны, которые существуют в действующем законодательстве, и приведет его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов ЕС и стран-членов ЕС.

Как сообщалось, 6 февраля Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении и в целом закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", а 20 февраля председатель парламента Андрей Парубий подписал его и направил президенту на подпись.

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