Экономика

17:12 12.03.2018

Спикер парламента Эстонии присоединится к инициативе против Nord Stream 2

Спикер парламента Эстонии присоединится к инициативе против Nord Stream 2

Спикер парламента Эстонии Эйки Нестор присоединится к заявлению против строительства второй ветки газопровода Nord Stream, подписанному ранее спикерами парламентов Латвии, Литвы и Польши, сообщает BNS.

"Эстония считает Nord Stream 2 политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", - цитирует BNS Э.Нестора.

Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в Европейский союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского союза.

"Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление", - отметил Э.Нестор.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Вильнюсе председатель Сейма Литвы Викторас Пранцектис, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце и маршал Сейма Польши Марек Кухциньский подписали заявление против строительства газопровода Nord Stream 2.

В заявлении отмечается, что целью проекта является не диверсификация источников поставок газа, а увеличение энергетической зависимости Европейского союза, в особенности государств Центральной и Восточной Европы, от России и, в связи с этим, сохранение их уязвимости.

В начале марта председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и глава парламента Молдавии Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов относительно газопровода "Северный поток 2" как фактора дестабилизации.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода достигнет 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается поч

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