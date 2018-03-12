Экономика

15:42 12.03.2018

Порошенко выступает против отмены 3-й группы "упрощенцев"

Порошенко выступает против отмены 3-й группы "упрощенцев"

 Президент Украины Петр Порошенко выступает против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения.

"Законопроект, который предусматривает отмену третьей группы упрощенной системы налогообложения.... Я не поддерживаю его (законопроект 8089 - ИФ)", - сказал президент в ходе встречи с бизнесом в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, депутатский законопроект 8089 предлагает упразднить третью группу упрощенной системы налогообложения, а также снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 16%.

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Интерфакс-Украина
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