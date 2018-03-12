Экономика

15:23 12.03.2018

Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража будет стоить Газпрому $0,5 млн – Порошенко

Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража будет стоить Газпрому $0,5 млн – Порошенко

Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" убытка от транзита российского газа будет стоить ПАО "Газпром" $0,5 млн, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы выиграли кейс по транзиту. $4,6 млрд - это объем убытка, который российский "Газпром" должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2" имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу НАК "Нафтогаза"… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно. Деньги будут заплачены", - сказал президент на встрече с представителями бизнес сообщества в понедельник в Киеве.

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Он отметил, что "Газпром" заплатит почти $0,5 млн за каждый день задержки платежа.

"День $0,5 млн – цена за невыполнение решения суда. И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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