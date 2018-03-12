Экономика

15:21 12.03.2018

США и ЕС обсудят проблему европейских импортных пошлин – Трамп

США и ЕС обсудят проблему европейских импортных пошлин – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американский министр торговли Уилбур Росс обсудит с представителями Евросоюза возможность снижения торговых тарифов.

"Министр торговли США Уилбур Росс будет говорить с представителями ЕС о ликвидации огромных торговых тарифов и барьеров, которые они используют против США", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

"Это несправедливо по отношению к нашим фермерам и работникам производственных предприятий", - добавил он.

На прошлой неделе американский лидер объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. В ответ на это в Евросоюзе заявили, что рассматривают "различные меры уравновешивания ситуации".

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена, если ситуация усугубится, то, Еврокомиссия будет готова обратиться в орган ВТО по урегулированию споров и предъявить претензии Соединенным Штатам.

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