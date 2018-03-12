Корпорация "Богдан" выходит на рынок Западной Европы поставкой кузовов французской Bluebus

Корпорация "Богдан", один из ведущих украинских автопроизводителей, заключила контракт на поставку кузовов для электрических автобусов французской компании Bluebus, сообщила пресс-служба корпорации в понедельник.

В рамках первого контракта, стоимость которого не разглашается, корпорация до конца мая текущего года поставит пять 12-метровых кузовов, и в дальнейшем "Богдан" рассчитывает на продление контракта и углубление сотрудничества.

"Этот контракт является прорывом "Богдана" на рынок Западной Европы. Мы уже сотрудничали со странами Восточной Европы, в частности, Польшей и Чехией. Но отныне поле нашей деятельности распространится и на страны Западной Европы", - отметили в корпорации.

В пресс-службе напомнили, что троллейбусы "Богдан" – единственные из производимых в Украине сертифицированы в ЕС.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Компания Bluebus, которая входит в группу Bolloré, является французским производителем экологического общественного транспорта. В производстве транспорта использует передовые технологии и ориентируется на уменьшение вреда для окружающей среды.

Экологический 12-метровый автобус Bluebus выпускается с конца 2015 года, вмещает 100 пассажиров и имеет автономный ход от 180 до 250 км.