Украина за 2 мес.-2018 увеличила импорт угля на 63%

Украина в январе-феврале 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 63% (на 1 млн 551,589 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млн 15,118 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму $516,656 млн, что на 44,5% больше, чем в январе-феврале-2017 ($357,591 млн).

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При этом из РФ поступил уголь на $304,050 млн (доля в импорте 58,85%), из США – на $149,508 млн (28,94%), из Канады – на $48,365 млн (9,36%), из других стран – на $14,733 млн (2,85%).

Украина в январе-феврале-2018 года экспортировала 43,338 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,8 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, в Словакию – на $3,201 млн, в Венгрию – на $0,002 млн.

Как сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США – 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала – на $775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн, в 2013 – на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 – на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 – на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, в 2016 – на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, в 2017 – на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн.